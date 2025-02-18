الصفحة الاقتصادية

اللجنة المالية النيابية تستضيف محافظ البنك المركزي ومدراء مصرفيين عراقيين


أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي ومدراء مصرفيين عراقيين، فيما كشف مصدر نيابي عن أبرز المواضيع التي ستتم مناقشتها، حيث ذكرت اللجنة في بيان، انها "تستضيف محافظ البنك المركزي ومدير مصرف الرافدين و TBI ومدير مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".

وفي ذات الصدد، أوضح مصدر نيابي من داخل جلسة الاستضافة، ان "اللجنة ستناقش ملفات مهمة تتعلق بالسياسية المالية والقرارات الاخيرة للبنك المركزي أبرزها القرار الخاص بالعقارات وتحديد السعر الأدنى 100 مليون دينار وعن طريق المصارف، فضلا عن رفع العمولة الخاصة بالبطاقات الإلكترونية عند سحب رواتب الموظفين، وغيرها من المواضيع الأخرى".

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