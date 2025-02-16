الصفحة الاقتصادية

تراجع كبير في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي


سجلت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا كبيرا في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، فبحسب الجدول الصادر عن الإدارة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بلغ متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي 5.506 مليون برميل يوميا، بتراجع قدره 544 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت 6.050 مليون برميل يوميا.

فيما شهدت صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت بمقدار 53 ألف برميل يوميا، لتسجل 46 ألف برميل يوميا فقط، بعد أن كانت قد بلغت 99 ألف برميل يوميا في الأسبوع الذي قبله.

بالمقابل، تصدرت كندا قائمة الدول المصدرة للنفط إلى أمريكا، حيث بلغت صادراتها 3.918 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 482 ألف برميل يوميا، ثم السعودية بمعدل 380 ألف برميل يوميا، وفنزويلا بمعدل 226 ألف برميل يوميا، بينما سجلت البرازيل 217 ألف برميل يوميا، وكولومبيا 150 ألف برميل يوميا، وأخيرا نيجيريا بمعدل 87 ألف برميل يوميا.

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