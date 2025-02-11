مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأسمال مصرف الرشيد

وافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال مصرف الرشيد الى 50 مليار دينار .
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء :
1.زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاشراف للمشروع.
2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).
3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م٣/ يوم، تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha