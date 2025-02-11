الصفحة الاقتصادية

مجلس الوزراء يوافق على زيادة رأسمال مصرف الرشيد


وافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال مصرف الرشيد الى 50 مليار دينار .

كما قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء :

1.زيادة مبلغ الاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاشراف للمشروع.

2.زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظة نينوى/ قضاء تلعفر).

3.زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000 م٣/ يوم، تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

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