الحوالات الخارجية تستحوذ على أكثر من 96% من مبيعات البنك المركزي العراقي

سجلت الحوالات الخارجية، اليوم الثلاثاء، نسبة تجاوزت 96% من إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة، في مؤشر على استمرار توجه الدولار نحو تعزيز الأرصدة الخارجية، فقد بلغت مبيعاته في مزاد اليوم 292 مليونا و823 ألفا و314 دولارا، بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، والحوالات الخارجية، بينما بلغ سعر الصرف النقدي 1305 دنانير لكل دولار.

فيما تركزت معظم مبيعات الدولار لتعزيز الأرصدة الخارجية على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 283 مليونا و373 ألفا و314 دولارا، ما يعادل 96.86% من إجمالي المبيعات، مقابل سحوبات نقدية لم تتجاوز 9 ملايين و450 ألف دولار.

وأوضح البنك، أن مصرفا واحدا فقط اشترى الدولار نقدا، في حين قامت ستة مصارف بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة الخارجية، بمشاركة 14 شركة صرافة في المزاد.