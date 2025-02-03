الصين تؤكد: لا فائز في أي حرب تجارية

أكدت الصين، الاثنين، أنه لا فائز في أي حرب تجارية في العالم.

وقال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن "الاتهام الموجه إلينا بشأن قناة بنما كاذب ولم نشارك في إدارتها أو تشغيلها".

وأضاف أنه "لا فائز في أي حرب تجارية ونأمل أن تجد واشنطن حلولا مفيدة لمشاكلها الخاصة"، مردفا "نعارض بشدة الرسوم الجمركية الأمريكية غير المبررة وقد نضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة".

وتستعد الصين لإطلاق محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن التجارة، بعد فرضها رسوماً جمركية إضافية عليها بنسبة 10%، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".