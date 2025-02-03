الصفحة الاقتصادية

وزير مالية إقليم كردستان يعلن التوصل لاتفاق مع بغداد على صرف رواتب 2025


أعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، اليوم الإثنين (3 شباط 2025)، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم لعام 2025 دون أي مشاكل.

وقال آوات شيخ جناب، في مؤتمر صحفي، "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على صرف رواتب عام 2025 دون مشاكل وذلك بعد عدة أيام من اجتماعات وفد إقليم كردستان مع وزارة المالية الاتحادية". 

وفيما يتعلق براتب شهر كانون الثاني أوضح أنه "سيتم البدء في توزيعه غداً الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء".

ووصل وفد حكومة اقليم كردستان إلى بغداد يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، وأجرى خلال الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات في وزارة المالية العراقية.

يذكر أن مجلس النواب صوّت يوم أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كردستان .

وفقاً للتعديل "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً. 

فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد 

ورحّب رئيس إقليم كردستان ، نيجيرفان بارزاني، بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، معرباً عن الأمل في أن يكون ذلك بداية لحل المشاكل الأخرى، وأن تتبعه في أقرب وقت "أخبار سارة عن الحل النهائي" لقضية رواتب ومستحقات إقليم كردستان .

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