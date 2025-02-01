الصفحة الاقتصادية

خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية، رغم ارتفاع اسعار النفط عالميا!


 

سجل خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم السبت، خسارة خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 44 سنتا ليصل الى 74.98 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.45 دولارات، بما يعادل 4.4%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 44 سنتا ليصل الى 78.23 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 3.45 دولارات او ما يعادل 4.22%‎.

كذلك سجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خسائر، اسبوعية مع ترقب المستثمرين للتعرفة الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة على كندا والمكسيك .

بالقابل، ارتفعت أسعار النفط، امس الجمعة، مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.

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