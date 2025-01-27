أول تعليق للاتحاد الأوروبي بعد عودة النازحين لغزة

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "نرحب بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة"، معتبرة أن "فتح معابر قطاع غزة سيسهم في إدخال المساعدات الإنسانية لسكانه".

وأضافت "الفلسطينيون والإسرائيليون بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار"، معربة أملها "في إحلال سلام مستدام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين".

وتحركت الاف العوائل من أهالي غزة مع ساعات فجر اليوم الاثنين، من جنوب القطاع الى وسطه وشماله للعودة الى منازلهم المدمرة بالغالب، وذلك بعد بدء انسحاب الجيش "الإسرائيلي" من محور نتساريم استنادا الى اتفاق وقف اطلاق النار.