البنك المركزي: لا توجد أي مشكلة مالية تهدد رواتب الموظفين ولدينا إمكانيات وموارد كبيرة

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي مشكلة مالية تهدد رواتب الموظفين، مبيناً أنه تم الحد من عمليات تهريب الدولار.

وقال العلاق في تصريحات صحفية إنه "لا توجد أي مشكلة مالية تهدد رواتب الموظفين ولدينا إمكانيات وموارد كبيرة"، لافتاً أن "احتياطيات البنك المركزي عالية وقادرة على تغطية الطلب من الدولار وهي محصنة والبنك المركزي يتمتع باستقلالية وسعر الصرف الموازي لم يعد سعراً تأشيرياً بشيء".

وأضاف أنه "تمكنا من الحد من عمليات تهريب الدولار، والبنك الفيدرالي الأمريكي أشاد بإجراءات العراق بشان الحوالات الخارجية، وفي وقت يشهد الدفع الإلكتروني تطوراً بامتلاكنا أفضل الأنظمة عالمياً من البنى التحتية، أمنت آلية منح الدولار للمسافر وصوله للمستفيد حصراً".

وتابع محافظ البنك المركزي "أطلقنا مشروع إنشاء شركة وطنية للدفع الإلكتروني ووصلت إلى مراحل متقدمة، والعمولات في المنافذ ليست مرخصة من البنك المركزي ونعمل على إغلاقها وتحويلها إلى شركات صرافة، كما ان الحوالات الواردة تخضع لقرار حصر التعامل بالدينار"، مشيرا إلى أنه "تم السماح للمصارف باستيراد الدولار".