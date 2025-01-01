البنك المركزي العراقي يوقف رسميا العمل بالمنصة الالكترونية

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن إيقاف العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، إذ ذكر نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقف العمل بها، لكن تمويل التجارة الخارجية مستمر عن طريق بنوك المراسلة وفق آليات مختلفة توازي ما معمول به في دول العالم".

وأشار إلى "استمرار منح الدولار للمسافرين في المطارات وفق الآلية المعتمدة والتي تعد الأفضل في حصر حصول الدولار للمسافر".

ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وتحفيز الاقتصاد، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي.

وكانت المنصة تعمل على توثيق العمليات التجارية وتحويل الأموال من قبل المصارف والشركات المالية، مما يضمن رقابة أكثر فعالية على تدفقات العملة الصعبة داخل وخارج البلاد.

كما ساهمت المنصة إلى حد كبير في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث منعت العديد من عمليات غسيل الأموال والتهريب، ومع قرار إلغاء هذه المنصة، تثار تساؤلات حول كيفية تنظيم السوق وإدارة التحويلات.

ويمثل قرار إلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات المالية تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي، وقد يكون له تأثيرات مباشرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار. لتحقيق استقرار اقتصادي في المرحلة المقبلة، سيكون من الضروري اتخاذ تدابير استباقية لتعويض غياب المنصة وضمان استمرارية الرقابة على السوق المالي.