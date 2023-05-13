الصفحة الاقتصادية

بداية النهاية ,, الاقتصاد الامريكي نحو الحضيض ... وزيرة الخزانة الامريكية تصف الازمة المتعلقة برفع سقف الدين الامريكي بالاكثر صعوبة


عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم السبت، عن الأزمة المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي بأنها "أكثر صعوبة" من ذي قبل، لكنها لا تزال تأمل في إمكانية التوصل إلى حل لمنع حدوث أول تعثر عن سداد الدين في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت يلين لوكالة "رويترز" في مقابلة على هامش اجتماع في اليابان لمسؤولي الشؤون المالية بمجموعة السبع، إنها "تأمل في إطلاع الكونغرس الأمريكي في غضون الأسبوعين المقبلين على الموعد المحدد لنفاد أموال الخزانة لسداد فواتير الحكومة".

وتكررت مناشدة يلين الكونغرس بالموافقة على رفع سقف الاقتراض الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار لمنع "كارثة اقتصادية ومالية" ستحدث إن تعثرت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت للصحفيين، إن المواجهة بين يلين والكونغرس تشكل تهديدا "خطيرا للغاية" للاقتصاد العالمي.

وأضاف هانت على هامش اجتماعات مجموعة السبع "سيكون أمرا مدمرا بكل تأكيد لو أن الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا... خرج عن المسار من خلال عدم التوصل إلى اتفاق".

وقالت يلين إن "تقديرها في الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزامات السداد بحلول أول حزيران يتوافق مع تقرير صادر أمس الجمعة من مكتب الميزانية بالكونغرس يحذر من "خطر جسيم" في التعثر عن سداد الدين في أول أسبوعين من حزيران.

ويصر الرئيس جو بايدن الديمقراطي على أن الواجب الدستوري للكونغرس يحتم رفع سقف الدين بلا شروط لسداد النفقات التي تمت الموافقة عليها مسبقا. بينما يريد الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، من بايدن أن يوافق على تخفيضات كبيرة في الميزانية ليضمن موافقتهم".

وتقول يلين، إن "أول مواجهة كبيرة حول سقف الدين منذ 2011 تعكس استمرار انقسام الولايات المتحدة إلى طرفي نقيض بعد رئاسة دونالد ترامب".

وأردفت "ليس ذلك إيجابيا بكل تأكيد بالنسبة للعلاقات والمكانة على الصعيد العالمي والمصداقية". وأضافت "ربما تكون هذه المرة أكثر صعوبة، لكنني آمل...أن نجد حلا".

وذكرت يلين أن "من الإشارات الإيجابية أن يوافق "الجميع تقريبا" في اجتماع عقده بايدن مع قادة الكونجرس يوم الثلاثاء على أنه سيكون من غير المقبول أن تتعثر الولايات المتحدة عن سداد الدين".

وقالت يلين إن بايدن، الذي يُتوقع أن يجتمع مرة أخرى مع قادة الكونجرس خلال هذا الأسبوع، "لا يزال يعتبر أن حضور قمة مجموعة السبع التي ستبدأ الجمعة المقبلة في هيروشيما يمثل أولوية، لكنها نقلت عنه قوله إنه ربما يلغي الرحلة ما لم يتم إحراز تقدم كاف لإنهاء المأزق".

ورغم معركة سقف الدين، تقول يلين إنها "لا تزال مقتنعة بأن حكومة بايدن أعادت ترسيخ قيادة الولايات المتحدة في العالم، مشيرة إلى أن قادة المجموعة الآخرين باتوا يتخذون موقفا مغايرا تماما عما كانوا عليه تجاه إدارة ترامب".

وفي تقرير هذا الأسبوع، قال مركز السياسات المؤلف من الحزبين إن بعض مسؤولي وزارة الخزانة "اعتبروا هذا النهج الأكثر واقعية والأقل ضررا خلال أزمة 2011".

وقالت يلين "لا ينبغي لنا التحدث عن ذلك". وتابعت "ينبغي لنا التحدث عن رفع سقف الدين. لكل خطة جوانب سلبية خطيرة".

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بداية النهاية ,, الاقتصاد الامريكي نحو الحضيض ... وزيرة الخزانة الامريكية تصف الازمة المتعلقة برفع سقف الدين الامريكي بالاكثر صعوبة
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