خبير اقتصادي يكشف عن فضيحة كبيرة بخصوص اتفاقية تجهيز الكهرباء من الاردن

اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني ، اليوم الخميس، أنه لا توجد جدوى من توقيع اتفاقية تجهيز الكهرباء من الأردن ، عازيا ذلك الى الكلف العالية للمشروع وقلة حجم التجهيز.

وقال المشهداني في حديث لـ/ المعلومة /، إن "مثل هكذا اتفاقيات لا تنفع سوى الدول التي يتم التوقيع معها، لان العراق قادر على انشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية بكل سهولة"، مؤكدا أن "الحل الجذري لا يمكن في عقد الاتفاقيات الدولية بل في انشاء المحطات التي يمتلك العراق وقودها بوفرة كبيرة".

وبين أن "الأردن ستجهز العراق بـ 150 ميكا واط فقط وهذه الكمية لا تكفي لتغطية محافظة واحدة"، مضيفاً، أن "العراق سيتحمل كلفة مبالغ انشاء التسليك الكهربائي بين العراق والأردن والذي سيحتاج إلى أكثر سنة لإنجازه على أقل تقدير".

وأضاف، أن "هذه الاتفاقيات يغلب عليها الطابع السياسي قبل التفكير في الفوائد أو الأضرار التي سوف تقع على العراق في المستقبل".

وتابع، أن "مستشاري الحكومة الحالية في الجانب المالي الاقتصادي والسياسي يجب أن يشيروا على رئيس الحكومة في الأمور الاستراتيجية في حال كانت إيجابية أو سلبية".

يذكر أن خطة شركة سيمنز الالمانية التي اجهضتها امريكا في العراق كانت بصدد انشاء محطات كبيرة قادرة على سد الحاجة المحلية للعراق من الطاقة.