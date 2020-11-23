الصفحة الاقتصادية

سبقه الشيخ جلال الدين الصغير بهذا الخصوص .... نائب: اقتصاد العراق لن يتحمل اقتراض اخر و 2021 سيكون مصيريا


حذر النائب مضر الكروي، الاثنين، من أن اقتصاد العراق لن يتحمل اقتراض جديد في ظل ارتفاع كبير لمديونية الدولة.

وقال الكروي في حديث صحفي إن “وضع العراق الاقتصادي سي جدا واقتربنا بشكل كبير من المرحلة الحرجة بسبب تكرار الاقتراض وبمبالغ مالية كبيرة لتسديد الرواتب والنفقات الاخرى دون اي تحرك جدي ازاء ملف تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ما يجعلنا في موقف صعب للغاية في 2021”.

واضاف، ان “اقتصاد العراق لن يتحمل اي اقتراض اخر واذا لم تكن هناك اصلاحات حقيقية ولو كان صعبة جدا سيكون وضعنا في 2021 مصيريا ونخشى ان نصل الى مرحلة الا عودة وتكون الحلول بعيدة في ظل وضع اقتصادي يزداد صعوبة مع الوقت”.

واشار الكروي الى ان “الحكومة تتحمل وزر الوضع الاقتصادي الراهن لانها صاحبة القرار ولديها صلاحيات واسعة في ادارة الازمة”، مؤكدا بانه “ليس من المعقول الاقتراض المتكرر وهناك اموال مهدورة في نوافذ كثيرة في الدولة العراقية”.

وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير قد سبقه بهذا الموضوع حيث قال ان عام 2021 سيكون اكثر قساوة على الشعب العراقي 

جاء تصريح سماحته خلال حديث الجمعة السياسي وفيما يلي نصه : 

 

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