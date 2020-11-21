الصفحة الاقتصادية

بالأرقام و التفاصيل.. عبطان يؤكد وجود الأموال الكافية لسد رواتب الموظفين


جدد وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان تأكيده على وجود الأموال اللازمة لسد رواتب موظفي الحكومة في كل شهر و من دون تأخير .

و طرح عبطان عبر صفحته الرسمية أرقاماً رسمية للاموال التي تصل للحكومة العراقية عن عائدات بيع النفط و غيرها من الواردات و ما موجود في خزينة وزارة المالية،

اذ أكد ان هناك ١٢ تريليون دينار القرض الذي وافق عليه البرلمان و ٣.٦ تريليون دينار موجود في وزارة المالية يوم التصويت على القرض و ٩ تريليون دينار ايرادات شهرين ١١و١٢ النفطية وغير النفطية لذا يكون المجموع ٢٤.٦ تريليون دينار.

بالمقابل ١٨.٩تريليون دينار رواتب الموظفين للأشهر ١٠و١١و١٢ ليصبح لدى الحكومة ٥.٧ تريليون دينار فائض اذا ما اضفنا ايرادات الشهر الاول من العام ٢٠٢١ والبالغ ٤.٥ تريليون دينار مشيرا الى وجود ١٠.٢ تريليون دينار ، يكفي لتسديد راتب شهر كانون الاول وقسم كبير من الشهر شباط للعام ٢٠٢١.

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بالأرقام و التفاصيل.. عبطان يؤكد وجود الأموال الكافية لسد رواتب الموظفين
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