الصفحة الاقتصادية

إتفاق خفض تصدير النفط العراقي “أوبك - بلص" أوقف تسديد رواتب الموظفين


    ✍️ إياد الإمارة||     ▪ في البداية نسأل السؤال التالي: هل لا تزال دول خليجية (السعودية، الكويت، الإمارات،.. الخ) تستحوذ على جزء من الحصة التصديرية النفطية العراقية كما في سنوات الحصار الإقتصادي في تسعينيات القرن الماضي وحتى العام (٢٠٠٣)، هل لا تزال هذه الدول تصدر ما يُفترض أن يصدره العراق؟   ▪ إلتزم العراق “باتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها تحالف أوبك - بلس الذي يضم أعضاء في المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا“ في شهر نيسان الماضي بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية!    ▪ في  ٦ آب الماضي أعلنت  وزارة النفط العراقية خطة لخفض إنتاج النفط بمقدار (٤٠٠) ألف برميل يوميا خلال شهر آب، تماشيا مع اتفاق تحالف (أوبك - بلس)!   وذلك لتحقيق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد؟    ▪ في شهر حزيران الماضي اتهمت روسيا بلدانا في التحالف لم تسمها بعدم تنفيذ خطة خفض في إنتاج النفط وفقا لاتفاق خفض الإنتاج من جانب التحالف المقر خلال شهر نيسان الماضي!    ▪ السيد وزير النفط العراقي المحترم  هناك أكثر من سؤال وسؤال حول هذا الموضوع لعلها جميعاً متعلقة بالأزمة التي يعيشها العراق هذه الأيام وخصوصاً أزمة إيقاف رواتب الموظفين بغير وجه حق.    السؤال الأول/ هل لا تزال دول خليجية تستحوذ على جزء من حصتنا التصديرية؟  أخاف يطلع العراق مخفض وما ندري؟!    السؤال الثاني/ لماذا يلتزم العراق بإتفاق (أوبك - بلص) وهناك دول أخرى لم تلتزم به؟  و مَن هذه الدول؟    السؤال الثالث "الأهم"/ لماذا لم تقم وزارة النفط ببيان الوضع في العراق وخصوصية إعتمادنا على الموارد النفطية فقط في إقتصادنا الهش لكي نُستثنى من إتفاقية التخفيض؟  معالي الوزير هناك دول لم تلتزم!  لعل مصالحها الوطنية أهم من هذه الإتفاقية بكثير.  معالي الوزير لماذا لم تتحدث معهم وتخبرهم بأن الحكومة غير قادرة على تسديد رواتب موظفيها ولا نستطيع تخفيض تصدير النفط؟
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إتفاق خفض تصدير النفط العراقي “أوبك - بلص" أوقف تسديد رواتب الموظفين
المالية النيابية تعترض على عدم تقديم مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٠
انخفاض أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
إنهاء عقد الشركة الكورية وصلته بدول الجوار
الاقتصاد السعودي الغارق ينتظر عواصف شديدة
دول الخليج وميناء الفاو تحدي لم ينته بعد ..!
المالية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني
شركة دايو تتراجع عن اكمال ميناء الفاو .. هذا ما تطلبه مقابل استمرارها
وزير المالية يحدد موعد دفع الرواتب
النفط يواصل الصعود في ظل الانتخابات الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك