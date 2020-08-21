مصدر : هبوط اسهم جنرل الكترك موتورز في البورصة الامريكية

افاد مصدر ان اسعار اسهم شركة جانرل الكترك موتورز الامريكية قد هبطت بشكل كبير يوم امس في البورصة الامريكية

واوضح المصدر ان سبب ذلك يعود الى ان المدقق المالي الامريكي اعتبر شركة جانرل الكترك موتورز من كبرى شركات الاحتيال حتى انه توقع ان تحال الى القضاء وان يجري اعلان افلاسها

يذكر ان جنرل الكترك موتورز قد دخلت الى العراق بعد الاحتلال الامريكي وقامت بابرام عدد من العقود بملايين الدولارات في مجال الكهرباء مع الحكومات السابقة الا ان ذلك لم ينعكس بشكل ايجابي على واقع الكهرباء في العراق

وكان اخر عقد للشركة مع العراق يوم امس حيث اعلنت وزارة الكهرباء انها تعاقدت معها بمبلغ مليار وربع مليون دولار

وفي حال قيام القضاء الامريكي بايقاف اعمال الشركة واعلان افلاسها فان العراق سيخسر جميع امواله التي دفعها لهذه الشركة المحتالة