اليمن: التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت

أفاد مراسل القناة الروسية بأن التحالف العربي شن اليوم الجمعة ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت، حيث ذكر وكيل وزارة الإعلام اليمنية إن مقاتلات التحالف نفذت ضربات جوية استهدفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، متهما إياها بنصب كمائن على طرق تحرك قوات قوات درع الوطن في محافظة حضرموت.

كما أوضح المسؤول أن القصف جاء لتحييد مصادر التهديد وتأمين خطوط الإمداد والتحرك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو المواقع المستهدفة بدقة.