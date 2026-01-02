اليمن: محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية

أعلن محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، اليوم الجمعة، عن اطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية في المحافظة، مشيراً الى أن هذه العملية ليست إعلان حرب، حيث ذكر الخنبشي: إن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، كلفه بقيادة القوات المسلحة في محافظة حضرموت شرقي البلاد مع امتلاك كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية"، لافتاً الى أن المجلس الانتقالي رفض عن عمد كل الحلول المسؤولة من أجل التهدئة".

وأضاف أن "قوات الانتقالي جهزت خططاً تهدف إلى خلق فوضى عارمة في حضرموت"، معلناً "إطلاق عملية عسكرية تحت اسم استلام المعسكرات، من أجل تسلم المواقع العسكرية بشكل سلمي ومنظم"، وتابع أن "العملية العسكرية ليست إعلان حرب بل إجراء وقائي مسؤول"، مشدداً على أن "العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي ولا المدنيين في حضرموت، بل هدفها تحييد السلاح عن الفوضى وفرض الأمن".