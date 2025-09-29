عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
اليمن

أنصار الله الحوثية: تنفيذ عمليتين ناجحتين بصاروخ فرط صوتي ومسيّرتين ضد أهداف حساسة في الكيان المحتل


صرّح المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية عن مهاجمة "أهداف حساسة" في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس من طراز "فلسطين 2"، حيث جاء في بيان المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع تحت عنوان: "بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في يافا بصاروخ فلسطين2 الانشطاري واستهداف هدفين حيويين في أم الرشراش بطائرات مسيرة يوم 29 سبتمبر 2025".

كذلك أكد المتحدث أن العملية جاءت "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاتليه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي بحق الأهالي في قطاع غزة".  

كما لفت البيان إلى أن العملية الصاروخية حققت أهدافها وتسببت في هروب الملايينِ من الإسرائيليين إلى الملاجئ. وأكد المتحدث نجاح العملية التي تمت بواسطة طائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين حيويين إسرائيليين في منطقة "أُم الرشراش" (إيلات) جنوبي إسرائيل.

واختتم المتحدث بيانه بالتأكيد على "الاستمرار في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى وقف العدوان على غزّة ورفع الحصار عنها".

