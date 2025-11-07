اليمن

الحوثي: نفذنا أكثر من 1800 عملية دعماً لغزة واستهدفنا 228 سفينة تابعة للأعداء


أكد زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليومَ الجمعة (7 تشرين الثاني 2025)، إن القوات اليمنية نفذت 1830 عمليةً عسكريةً دعماً لقطاع غزة خلال العامين الماضيين، شملت إطلاق صواريخ باليستية ومجنحةٍ، وطائراتٍ مسيرة، وزوارق حربيةٍ.

وقال الحوثي في تصريحٍ صحفي إن "دور جبهات الإسناد كان بارزًا ومؤثرًا خلال هذه المرحلة"، مشيدًا بـ"الدور الكبير لحزب الله اللبناني الذي تصدَّر جبهات الإسناد بثباته وإسهامه الرائد وتضحياته العظيمة".

وأوضح أن "العمليات البحرية اليمنية استهدفت 228 سفينةً تابعةً للأعداء، ما أجبر إسرائيل على إغلاقِ ميناء أم الرشراش (إيلات) على مدى عامين"، متحدثًا عن "خسائر اقتصاديةٍ كبيرةٍ تكبدها العدو جراء ذلك".

وأشار الحوثي إلى أن "القواتَ اليمنية واجهت خمس حاملات طائراتٍ أمريكيةٍ مع أساطيلها البحرية المرافقة، ما أجبرها على مغادرة مناطق المواجهة"، مؤكدًا أنّ "العمليات المشتركة مع محور المقاومة أربكت التحالفَ الأمريكي – الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن".

وبين أن "الغارات الأمريكية والإسرائيلية على اليمن بلغت قرابة ثلاثة آلاف غارةٍ، فيما تمكنت الدفاعات اليمنية من إسقاطِ 22 طائرةَ استطلاعٍ من طراز (إم كيو-9) خلال العامين الماضيين".

وختم الحوثي بالتأكيد على أن "العمليات العسكرية اليمنية ستتواصل حتى وقف العدوان على غزة ورفعِ الحصار عنها"، مشيرًا إلى أن "الموقف اليمني ثابت في دعم القضية الفلسطينية ومحور المقاومة".

