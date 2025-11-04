السيد الحوثي: الشهادة هي امتياز وتقدير عظيم جعله الله سبحانه للذين قُتلوا في سبيله

أكد قائد المقاومة الإسلامية أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أن الشهادة هي امتياز وتقدير عظيم جعله الله سبحانه للذين قُتلوا في سبيله وتحركوا وفق الطريق التي رسمها.

وقال الحوثي في كلمة خلال الذكرى السنوية ليوم الشهيد أنه" نتوجه بالتحية والإعزاز والتقدير لكل أقارب الشهداء".

وأكد أن " في الشهادة لا خسارة مع الله أبدا، وقد وهب الله للشهداء ما هو أفضل من هذه الحياة الدنيا"، مضيفاً أن "المقام الرفيع الذي يحظى به الشهداء هو من المواساة لأقاربهم، وفيه تحفيز للجهاد في سبيل الله مهما كانت المخاطر".

وأوضح أن " الشهادة مرتبة إيمانية راقية حين يصل الإنسان إلى الاستعداد للتضحية بنفسه في سبيل الله".

ولفت الحوثي إلى أن " الأمة التي تتحرك وهي تحمل روحية الجهاد في سبيل الله وروحية الشهادة تعتز وتدفع عن نفسها المخاطر".

وشدد على أن " الشهادة حياة للأمة ووقاية لها من الفناء مع الذل"، مشيراً إلى أن " الشهادة تقابل ثقافة التدجين للأمة التي لن تسلم من الموت والقتل".

وأكد أن " هناك مراحل تخلت فيها الأمة عن الجهاد في سبيل الله وترسخت فيها كراهية الشهادة، لكن النتيجة أن تعرضت الأمة للنكبات وخسرت الملايين من أبنائها في حالة الاستسلام".