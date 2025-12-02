اليمن.. تصعيد عسكري جنوبي في حضرموت: قوات الانتقالي تصل ساه وتتجه نحو سيئون

أفادت مصادر يمنية، ظهر اليوم الثلاثاء، بوصول قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مديرية ساه في وادي حضرموت.

ويأتي هذا في إطار تحركات عسكرية واسعة تتجه نحو مدينة سيئون—عاصمة الوادي والصحراء—وسط تصاعد ملحوظ في التحشيد العسكري بالمحافظة.

وقالت قناة "عدن المستقلة"، الذراع الإعلامية للمجلس الانتقالي، إن هذه الوحدات في طريقها صراحةً إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية الأولى في سيئون.

وفي تسجيل مصور بثته قناة "عدن" (التابعة للمجلس)، أكد فرج البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، أن القوات التي جرى نشرها في حضرموت جاءت "لمواجهة الإرهاب"، مدعيا ظهور "بؤر لتنظيمي داعش والقاعدة، بالإضافة إلى تجمعات للحوثيين" في وادي حضرموت.

ويأتي هذا التصعيد الميداني بعد أيام من وصول تعزيزات عسكرية مكثفة للمجلس الانتقالي إلى مواقع متفرقة في المحافظة، ما أثار مخاوف محلية وإقليمية من تهديد السلم الأهلي، في ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المحلية حول نوايا التحشيد والتوسّع العسكري.