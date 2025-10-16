انصار الله في اليمن يعلنون استشهاد "رئيس الأركان"

أعلنت حركة أنصار الله في اليمن، اليوم الخميس استشهاد رئيس الأركان محمد عبد الكريم الغماري، الذي يعد صاحب القرارات العسكرية التي تتخذها الجماعة في العمليات التي تقوم بها.

وأشار بيان الحركة إلى أن "جولات الصراع مع العدو لم تنته، وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع"، في إشارة إلى اتهام إسرائيل باستشهاد الغماري.

بعد ذلك، أصدرت الحركة بياناً أشارت فيه إلى "صدور قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (25) لسنة 1447هـ نصت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة. ونصت المادة الثانية من القرار بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".