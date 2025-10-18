اليمن

هجوم جديد قبالة سواحل اليمن: استهداف سفينة بمقذوف مجهول شرق عدن


أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت بلاغا عن حادث أمني خطير وقع على بعد 116 ميلا بحريا شرق مدينة عدن اليمنية.

وتمثل الحادث في استهداف سفينة تجارية بمقذوف غير معروف، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن التحقيقات جارية لتحديد طبيعة المقذوف والجهة المحتملة وراء الهجوم، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير وتم اتخاذ الإجراءات الطارئة للسيطرة على الحريق.

ولم يتم بعد الإعلان عن هوية السفينة أو جهة انطلاقها ووجهتها، كما لم تتبن أي جهة الهجوم حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الممرات البحرية قبالة اليمن توترات متزايدة، في ظل تصاعد الاستهدافات ضد السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة، من قبل جماعة الحوثي في بعض الحالات أو وسط عمليات قرصنة متفرقة.

وتعد منطقة خليج عدن ومضيق باب المندب من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالميا، حيث يمر عبرها جزء كبير من التجارة البحرية الدولية، وهو ما يجعل أي تهديدات أمنية هناك ذات تبعات دولية واسعة.

وشهدت الأشهر الماضية عدة حوادث مشابهة في البحر الأحمر وخليج عدن، ما دفع دولا عدة إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة لتأمين حرية الملاحة، بما في ذلك عمليات مشتركة تقودها الولايات المتحدة تحت مظلة "التحالف الدولي لأمن الملاحة".

