الحوثيون ينفون استهدافهم ناقلة في خليج عدن

نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع في العاصمة اليمنية صنعاء، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن استهداف سفينة في خليج عدن.

وفي وقت سابق، قال الجيش البريطاني إن حريقا شب في سفينة بعد إصابتها بمقذوف قبالة الساحل اليمني في خليج عدن، فيما فقد بحار واحد على الأقل ويحتمل أن يكون هناك بحار آخر على متن الناقلة بعدما غادرها باقي الطاقم.

كما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "إم.في فالكون" اشتعلت فيها النيران وانجرفت اليوم السبت، قبالة سواحل اليمن، بعد أن أبلغت عن وقوع انفجار على متنها أجبر أفراد الطاقم على مغادرتها.

وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن الناقلة "إم.في فالكون" انطلقت من ميناء صحار العماني متجهة إلى جيبوتي، ووقع الانفجار في أثناء إبحارها على بُعد 113 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء عدن في اليمن.