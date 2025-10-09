جيش الإحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن سلاح الجو تمكن من اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، حيث ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم اعتراض المسيرة قرب الحدود الإسرائيلية المصرية. كما لفت الإعلام العبري إلى أنه تم رصد مسيرة ثانية قادمة من اليمن.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تفاصيل رسمية حول نوع الطائرة المسيرة أو الأضرار التي ربما نتجت عنها، غير أن مصادر عسكرية إسرائيلية أكدت أن الاعتراض تم بنجاح.

ومن المتوقع أن يصدر الجيش بيانا لاحقا يوضح الملابسات والإجراءات المتخذة.

وأعلن الجيش الصهيوني الثلاثاء، اعتراض 4 مسيرات أطلقت من اليمن اتجاه مدينة إيلات جنوب إسرائيل. كما أوضح في بيان، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أطلقت صواريخ اعتراضية بعد رصد تسلل 3 مسيرات إلى أجواء المدينة، في حين تم إسقاط المسيّرة الرابعة قبل وصولها إلى إيلات.

وفي 24 سبتمبر الماضي، أصيب 22 إسرائيليا بينهم اثنان بحالة خطرة، جراء سقوط وانفجار مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية بمدينة إيلات جنوب إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) نفذت عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر أكدت ارتباطها بإسرائيل، في خطوة أدرجتها في إطار إسنادها للفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية في قطاع غزة.