السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي استخدم التهجير القسري منذ اليوم الأول لعدوانه

أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن العدو الصهيوني مارس التهجير القسري بحق سكان غزة من اليوم الأول لعدوانه.

وقال الحوثي في كلمة بشأن مستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة، إن" العدو الإسرائيلي استخدم التهجير القسري منذ اليوم الأول لعدوانه"، مضيفاً أنه "في جولة عامين كاملين من العدوان جعل العدو الإسرائيلي التهجير القسري هدفا من أهدافه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد أن" العدو الإسرائيلي منع لعامين أي حالة استقرار للشعب الفلسطيني ودفعهم للنزوح من منطقة إلى أخرى ومن مربع لآخر دون أي استقرار "، لافتاً إلى أن "العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية قتل وجرح ما نسبته 11% من أهالي غزة في نطاق جغرافي محدود وهي أعلى نسبة في هذا العصر".

وأوضح الحوثي أن "الإجرام الصهيوني الرهيب في غزة يستحق أن يوصف بأنه جريمة العصر، وجريمة القرن"، مؤكداً أن "العدو الإسرائيلي استهدف المساجد في غزة، أكثر من 1000 مسجد وكذا المدارس بنسبة 95% وأوقف عملية التعليم".

وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي استهدف الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني والدفاع المدني"، مضيفاً أن "العدو الإسرائيلي استهدف الجميع في غزة بكل وحشية وإجرام لا مثيل له ".

وأكد أن " مشاهد كل أصناف الجرائم للعدو في غزة كانت شاهدا على بشاعة إجرام العدو كإرسال الكلاب على المسنين والمرضى"، مشيراً إلى أن "العدو الإسرائيلي مارس التعذيب ضد المختطفين والأسرى وأدى في كثير من الحالات إلى الاستشهاد".

وشدد الحوثي على أن "القبول بتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية والتفريط بها كارثة كبيرة في واقع الأمة، لأنها قضية ذات اعتبارات دينية وأخلاقية وإنسانية"