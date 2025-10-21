السيد الحوثي : الشعب اليمني رفع راية الجهاد في مواجهة طاغوت العصر أميركا

أكد قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني رفع راية الجهاد في مواجهة طاغوت العصر أميركا و"إسرائيل" في نصرة الشعب الفلسطيني والتمسك بقضايا الأمة.

وخلال كلمته بمناسبة استشهاد الفريق الركن محمد الغماري قال السيد الحوثي: ودع شعبنا رئيس هيئة الأركان العامة الشهيد العظيم محمد الغماري في مراسم الصلاة والتشييع بحضور شعبي واسع جداً

واضاف: حضور شعبنا في تشييع الشهيد الغماري كان واسعاً وكبيراً وتعبيراً عن ثبات موقفه وتابع السيد الحوثي: مواجهة شعبنا في الجولة المهمة لعامين من الصراع كانت شرسة جداً

وانتقد السيد الحوثي من اداء الحكومات العربية والإسلامية في أحداث المنطقة ولاسيما فلسطين وسأل: أين هي الجيوش العربية والإسلامية التي عددها أكثر من 25 مليونا وليس لها صدى ولا أثر ولا موقف؟أين هي الجيوش بضباطها وقادتها وكوادرها، وما الذي قدمته للأمة في مرحلة من أصعب المراحل؟

وأكد أن: الحالات الاستثنائية في الجيوش العربية والإسلامية تتعلق بالجمهورية الإسلامية في إيران وفي قوى المقاومة والجهاد

وقال: الجيوش العربية والإسلامية غائبة عن هذه الأحداث، لأن الوجهات والأسس والمنطلقات لم ترتقِ بها إلى أن تكون في مثل هذا المستوى من الموقف في الاتجاه الصحيح وفي الزمن الصحيح

وأضاف: أكبر الكوارث على الأمة الإسلامية وأكبر الخسارات من القتلى والجرحى بالملايين هي في المراحل التي تخلت فيها عن مسؤولياتها الجهادية في سبيل الله

وأشار السيد الحوثي الى الإنجازات العسكرية اليمنية وقال: بلدنا بالصناعة الحربية ينتج من المسدس إلى الكلاشينكوف وسلاح المدفعية والقناصات إلى الطائرات المسيّرة والصواريخ وأضاف: اليمن هو البلد الأول في كل الدول العربية في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية