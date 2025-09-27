صنعاء تحيي ذكرى استشهاد السيد نصر الله وتؤكد الوفاء للمقاومة

أحيت العاصمة صنعاء اليوم فعالية مركزية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

وشهدت الفعالية حضورًا رسميًا وشعبيًا واسعًا، حيث عبّر المشاركون عن وفائهم لقائد المقاومة الذي شكل رمزًا للصمود والجهاد، مؤكدين أن استشهاده لم يضعف روح المقاومة بل زادها إصرارًا.

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إن شهيد الأمة والإنسانية نصر الله كان أبرز شخصية عربية وإسلامية في العصر الحديث، لافتًا إلى أن مخططات تصفيته كلفت أعداءه ما يقارب 10 تريليون دولار، بينها أموال قدمتها بعض دول الخليج الفارسي في خدمة المشروع الصهيوني.

وأوضح العلامة مفتاح، أن حزب الله ترك للبشرية إرثًا من الوفاء والقيم والمواقف البطولية التي لا نظير لها، مبيناً أن العدو الصهيوني أراد من خلال عدوانه الأخير على صنعاء إخراج عملائه من السجون، لكنه فشل وخابت آماله، مشددًا على أن أعداء ثورة الـ21 من سبتمبر يقفون اليوم في خدمة الصهيونية.

وفي كلمته، قال عضو رابطة علماء اليمن العلامة فؤاد ناجي: “نحيي اليوم ذكرى من رفع راية الجهاد في زمن التخاذل والخنوع، ومن وقف إلى جانب اليمن يوم تخلى الكثيرون”.

وأضاف العلامة ناجي أن السيد نصر الله سيظل حاضرًا في ذاكرة الشعب اليمني، ليس فقط كقائد مقاوم، بل كرمز أخلاقي وإنساني.

أما عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام حسين حازب، فأكد أن حزب الله بقيادة نصر الله استطاع تحرير الأراضي اللبنانية بالقوة العسكرية، وهو ما عجزت عنه جيوش عربية كاملة.

وقال حازب: “سنفي شهيد الإسلام والإنسانية حقه بالسير على دربه والحفاظ على هذا النهج الجهادي الذي يمثل شرف الأمة وكرامتها.”

واعتبرت الفعالية أن إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله يعكس مكانته في وجدان الأمة، ويمثل تجديدًا للعهد بالسير على خط المقاومة.

كما حملت رسائل واضحة بأن خيار التصدي للمشروع الأمريكي-الصهيوني لا رجعة عنه، وأن اليمنيين باقون على عهدهم مع كل رموز المقاومة.

وأكد المشاركون أن دماء السيد حسن نصر الله ستظل وقودًا لإحياء روح الكرامة في الأمة، وأن استشهاده سيبقى علامة فارقة في مسيرة التحرر، لتبقى قيمه ومواقفه منارة للأجيال المقبلة.