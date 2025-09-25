غارات إسرائيلية ارهابية غادرة على صنعاء تستهدف قادة حوثيين ومخازن أسلحة

شنت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الخميس، (25 أيلول 2025)، أكثر من 11 غارة على مواقع تابعة لانصار الله في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد الإعلام التابع للحوثيين بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في صنعاء،

وتصدت الدفاعات الجوية اليمنية للعدوان الصهيوني شمال صنعاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توعد أمس الأربعاء، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة".

وجاء حديث نتنياهو بعد استهداف مسيرة حوثية أمس منطقة سياحية في مدينة إيلات (جنوبي إسرائيل)، مما خلف أكثر من 20 مصابا.