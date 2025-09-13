أنصار الله الحوثية: تم قصف أهداف إسرائيلية حساسة

أعلن الحوثيون عن تنفيذ عملية عسكرية طالت أهدافا صهيونية حساسة في منطقة يافا وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" الانشطاري متعدد الرؤوس وأن العملية حققت أهدافها، حيث جاء في بيان صادر عن الإعلام الحربي لأنصار الله: أن "العملية بالصاروخ متعدد الرؤوس حققت أهدافها بفضل الله وتسببت في هروع الملايين من المغتصبين إلى الملاجئ".

وأضاف البيان،"شعبنا لن يثنيه العدوان الغاشم عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المجوعين في غزة".

وتابع، "العدوان المجرم على بلدنا سيزيد شعبنا ثباتا وصمودا وتحديا في سبيل الله والمستضعفين، ومستمرون في تنفيذ عملياتنا دفاعا عن بلدنا وضمن التصدي للعدوان وإسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".