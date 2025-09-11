اليمن

ابطال انصار الله في اليمن يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين


أعلنت حركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، الخميس، عن استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش.

​وقال الناطق العسكري باسم أنصار الله، "نفذنا عمليتين استهدفتا موقعين عسكريين للعدو الإسرائيلي في النقب وأم الرشراش".

وأضاف "قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي".

 ولفت الناطق العسكري باسم أنصار الله الى "تنفيذ عملية نوعية بثلاث مسيرات استهدفت اثنتان منها ما يسمى مطار رامون"، مضيفا أن "العملية حققت هدفها بنجاح ومستمرون في عملياتنا الإسنادية لغزة حتى وقف العدوان".

