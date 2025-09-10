وزارة الصحة اليمنية تعلن عن ارتفاع صحايا العدوان الصهيوني الارهابي على محافظتي صنعاء والجوف

اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا جراء العدوان الصهيوني الارهابي على صنعاء والجوف حيث كشفت عن استشهاد واصابة 166 شخصا في العدوان الصهيوني الاخير على اليمن .

وقالت الوزارة في بيان :" ان العدوان الاسرائيلي على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف، اسفر عن سقوط35 شهيداً و131 جريحاً ".

وكان الطيران الصهيوني الغاشم الجبان شن غارات مكثفة على اليمن ،مساء اليوم الاربعاء.

واعلنت شركة النفط اليمنية:" ان العدوان الاسرائيلي استهدف المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي جنوب غربي العاصمة صنعاء"