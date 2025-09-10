وزارة الصحة اليمنية تعلن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على صنعاء

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، (10 أيلول 2025)، عن ضحايا القصف الإسرائيلي على العاصمة صنعاء اليوم.

وأفادت الصحة اليمنية، باستشهاد 7 أشخاص في صنعاء ونحو 100 جريح في حصيلة أولية" للقصف.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد شن اليوم الأربعاء، قصفاً استهدف مواقع للحوثيين في صنعاء والجوف، وأوقع عدداً من الضحايا.

وأدعى الجيش الصهيوني الارهابي في وقت سابق اليوم ضرب عدة "أهداف عسكرية" لانصار الله في صنعاء وفي الجوف.