بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف "هدفاً مهماً وحساساً" للعدوِّ الإسرائيليِّ غرب مدينة القدسِ المحتلة و"هدفًا حيويًّا" للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة حيفا المحتلَّة إسنادًا لغزة وردًّا أوليًّا على العدوان الإسرائيلي على بلدنا – 03 سبتمبر 2025م

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة وفي إطارِ الردِّ الأوليِّ على العدوانِ الإسرائيليِّ على بلدِنا..

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً مهماً وحساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ غربَ مدينةِ القدسِ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ.

ونفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً استهدفتْ هدفًا حيويًّا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ حيفا المحتلَّةِ وذلكَ بِطائرةٍ مسيَّرةٍ، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

إنَّ هذهِ العمليّاتِ العسكريَّةَ النوعيَّةَ تأتي وأبناءُ اليمنِ الحرِّ المستقلِّ ومعهم كلُّ الأحرارِ في هذهِ الأمَّةِ يستعدُّون لإحياءِ المولدِ النبويِّ الشريفِ، ذِكرى ميلادِ مَن جعلَ للعربِ اسمًا وتاريخًا وهُويَّةً، فوَحَّدَهم في أمَّةٍ إسلاميَّةٍ واحدةٍ، وقادَهم بعونِ اللهِ إلى العِزَّةِ والقوَّةِ والانتصارِ، وأوصاهم بنُصرةِ المظلومِ والوقوفِ في وجهِ أعداءِ الأمَّةِ وعدمِ موالاتِهم.

قالَ تعالى:

{ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ }.

صدقَ اللهُ العظيمُ.

مستمرُّون في تأديةِ واجباتِنا الدينيَّةِ والأخلاقيَّةِ والإنسانيَّةِ تجاهَ إخوانِنا في غزَّةَ حتَّى رفعِ الحصارِ عنهم ووقْفِ العدوانِ عليهم.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 11 من ربيع أول 1447للهجرة

الموافق للـ 3 من سبتمبر 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية