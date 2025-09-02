في بيان رسمي ابطال انضار الله يعلنون عن جملة استهدافات.. بينها هيئة الأركان الإسرائيلية

أعلن الناطق العسكري لجماعة أنصار الله (الحوثيون) العميد يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، عن جملة استهدافات؛ بينها هيئة الأركان الإسرائيلية.

وقال سريع في بيان، إنه "استهدفنا مبنى هيئة الأركان للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع (صماد4)".

وأشار الى انه "استهدفنا بـ 3 طائرات مسيرة محطة كهرباء الخضيرة ومطار اللد في يافا وميناء أسدود في فلسطين المحتلة".

وتابع: "تم استهداف السفينة (MSC ABY) بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وقد حققنا إصابة مباشرة".