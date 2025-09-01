اليمن: تشييع مسؤولين الحكومة الذين استشهدوا في غارات صهيونية

بدأت في صنعاء مراسم تشييع رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين أحمد غالب ناصر الرحوي وعدد من وزرائه من جامع الشعب، بعد يومين من استشهادهم بضربة إسرائيلية استهدفتهم، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء يوم السبت، إستشهاد رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية يوم الخميس الماضي.

كما أعلن مصدر مقرب من الجماعة " إستشهاد وزير الإعلام هاشم شرف الدين، كما أفادت مصادر أخرى بأن وزيري الخارجية جمال عامر، والشؤون الاجتماعية سمير باجعالة إستشهدا أيضا.

وردا على تهديدات الحوثيين، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد في موقع آمن لم تكشف عنه، في إجراء احترازي غير مألوف.

وفي تصعيد للخطاب، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم السبت بأن "هذه الاغتيالات ليست سوى البداية"، في إشارة إلى أن عمليات استهداف قادة الحوثيين ستستمر.