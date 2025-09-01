انصار الله يستهدفون ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في حكومة الحوثيين، اليوم الاثنين، استهداف ناقلة نفطية إسرائيلية في البحر الأحمر، حيث ذكرت القوات المسلحة اليمنية في بيان، انه "استهدفنا بصاروخ بالستي سفينة SCARLET RAY النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر".

وأضافت ان "العملية البحرية أدت إلى إصابة السفينة الصهيونية بشكل مباشر".

فيما أكدت الاستمرار بـ"نصرة الشعب الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية والسفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة، فضلا عن قصف اهداف العدو في الأراضي المحتلة".