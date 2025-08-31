انصار الله الحوثية: مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدرالدين الحوثي، اليوم الأحد، أن مسار الحركة في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي، إذ ذكر الحوثي في كلمة، إن "كل ما نقدمه في سبيل الله ليس خسارة"، مضيفا أن "ما يفعله العدو الصهيوني يوميا بفلسطين وغزة من جرائم رهيبة لا بد من اتخاذ موقف بشأنها".

وأضاف، أن "العدو الصهيوني يقترف جرائم تجويع إزاء مليوني مسلم في قطاع غزة، ولا يمكن الوقوف موقف المتفرج إزاء تلك الجرائم"، لافتا الى أن " الأمة ستصبح عاجزة وفاشلة في حال تجاهل تدنيس العدو لمقدساتنا ويسهل السيطرة عليها".

كما أوضح، "نحن نواجه العدو في كل ميادين المواجهة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا، ومسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي".

وأضاف، "شعبنا لن يصيبه الوهن إزاء ما يتعرض له من عدوان، ويناجي الشعب الفلسطيني نحن معكم وندعمكم"، مؤكدا، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وهو موقف راسخ لا يمكن التراجع عنه".