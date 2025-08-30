الحوثيون يعينون رئيس حكومة جديد بعد اغتيال الرهوي

أعلنت جماعة انصار الله في اليمن، اليوم السبت، تعيين محمد أحمد مفتاح رئيسا للوزراء خلفا للشهيد حمد غالب الرهوي، الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء.

ويعد مفتاح، المولود عام 1967 في مديرية الحيمة بمحافظة صنعاء، من أبرز الشخصيات الدينية داخل الجماعة.

وارتبط اسم مفتاح مبكرا بالخطابة والتدريس في المساجد، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز الوجوه الدعوية والفكرية التي تبنت خطابا داعما للجماعة منذ نشأتها.

وقد تتلمذ على يد شخصيات دينية من بينها بدر الدين الحوثي، وكان له حضور واسع في المحاضرات والدورات الصيفية التي عرفت بأنها أداة رئيسية للجماعة في نشر أفكارها بين الشباب.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في صنعاء، عن استشهاد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي بعدوان صهيوني، وفق بيان.