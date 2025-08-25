اليمن

الكيان الصهيوني يؤكد للمرة الأولى استخدام الحوثيين لصاروخ برؤوس متعددة


أكد سلاح الجو التابع للجيش الإسرائيلي التقارير بشأن إطلاق الحوثيين صاروخا برؤوس متعددة للمرة الأولى باتجاه إسرائيل يوم الجمعة الماضي، حيث أوردت إذاعة جيش الإحتلال، أنه بعد تحقيق أولي في سلاح الجو تبين أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون يوم الجمعة الماضي هو صاروخ ذو رأس حربي متشعب.

وأضافت الإذاعة أن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع باتجاه إسرائيل.

كذلك، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون الجمعة تهديد جديد بذخيرة عنقودية، وأضاف المسؤول أن استخدام القنابل العنقودية يصعب اعتراضها وهي تقنية تقدمها إيران للحوثيين.

وأطلق الحوثيون يوم الجمعة الماضي صاروخا باليستيا عنقوديا من اليمن باتجاه إسرائيل، وهو أول استخدام لهم لهذا النوع من الصواريخ.

كما أكد الجيش الإسرائيلي في تحقيق أولي أن الصاروخ كان يحتوي على رأس حربي يتفرع إلى 22 قنبلة صغيرة مسلحة، مما يشكل تهديدا جديدا لصعوبة اعتراضه من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وقد أدى إلى إصابة عدد من الإسرائيليين جراء سقوط شظايا الصاروخ في مناطق مأهولة قرب تل أبيب.

كذلك شنت إسرائيل الأحد، هجوما جويا استهدف محطة للمشتقات النفطية ومحطة لتوليد الطاقة جنوب العاصمة اليمنية، مأ أدى إلى استشهاد 4 وإصابة العشرات.

فيما أكدت صنعاء، على لسان مسؤوليها، أن هذه الاعتداءات لن تكسر إرادة اليمنيين، ولن تثنيهم عن مواصلة دعم غزة.

