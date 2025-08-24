أنصار الله: الغارات الإسرائيلية على اليمن تستهدف المدنيين وتدمّر المنشآت السكنية

قال مساعد مدير التوجيه بالقوات التابعة لأنصار الله، اليوم الاحد (24 آب 2025)، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية مكتظة، مؤكداً أن مقر الرئاسة خالٍ من الموظفين ولا يُستخدم.

وأشار المساعد في تصريح صحفي إلى أن "العدو يحاول تعويض خسائره نتيجة عملياتنا بهذه الضربات" معتبراً "استهداف المنشآت المدنية والأماكن السكنية جريمة حرب".

وأكد أن "قوات أنصار الله ستضاعف عملياتها وستصل إلى أهداف أكبر في عمق الكيان الإسرائيلي"، مشدداً على أن "لديهم خيارات عسكرية أكبر مما تم تنفيذه ضد العدو حتى الآن".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية حيدت جزءاً من الهجوم على العاصمة صنعاء اليوم" مؤكداً مجدداً أن "خياراتهم العسكرية تتجاوز ما تم تنفيذه".