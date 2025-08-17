أنصار الله الحوثية: استهدفنا مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ فلسطين2

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم اﻷحد، استهداف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، إذ ذكر المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن، يحيى سريع: "استهدفنا مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي، بعملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروع الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".

وأضاف سريع، "مستمرون في أداء واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".