اليمن

انصار الله الحوثية تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد الكيان الصهيوني


أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، في بيان مساء الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية بواسطة 6 مسيرات استهدفت حيفا وأم الرشراش والنقب وبئر السبع، حيث أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان مصور، بأن تلك العمليات حققت أهدافها بنجاح.

كما ذكر يحيي سريع إلى أن العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أنهم أمام جريمة إبادة حتما لن ينساها التاريخ، موضحا أن التاريخ لن ينسى مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة.

وفي بيانه، جدد المتحدث تحذيرات القوات المسلحة لكافة الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، ودعتها لسرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامة سفنِها وطواقمها.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أعلن مساء الثلاثاء، اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن. كما صرح الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي بأنه لم يتم تفعيل أي إنذارات وفقا للسياسة المتبعة. فيما أفاد شهود عيان بأن الجيش اعترض المسيرة في خليج إيلات أقصى جنوب إسرائيل.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
