انصار الله الحوثية تعلن تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد الكيان الصهيوني

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، في بيان مساء الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية بواسطة 6 مسيرات استهدفت حيفا وأم الرشراش والنقب وبئر السبع، حيث أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان مصور، بأن تلك العمليات حققت أهدافها بنجاح.

كما ذكر يحيي سريع إلى أن العمليات تأتي انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أنهم أمام جريمة إبادة حتما لن ينساها التاريخ، موضحا أن التاريخ لن ينسى مواقف المتخاذلين المتقاعسين ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة.

وفي بيانه، جدد المتحدث تحذيرات القوات المسلحة لكافة الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، ودعتها لسرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامة سفنِها وطواقمها.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد أعلن مساء الثلاثاء، اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن. كما صرح الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي بأنه لم يتم تفعيل أي إنذارات وفقا للسياسة المتبعة. فيما أفاد شهود عيان بأن الجيش اعترض المسيرة في خليج إيلات أقصى جنوب إسرائيل.