جماعة الحوثي تعلن مهاجمة مطار بن غوريون وهدفين آخرين داخل اسرائيل

اعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) استهداف مسيرات الجماعة 3 أهداف إسرائيلية بنجاح ، هي مطار اللد في يافا وموقعان حيويان في بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع ، في بيان:"نفذ سلاح الجو بنجاح 3 عمليات عسكرية نوعية، استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بـ3 طائرات مسيرة، استهدفت الأولى مطار اللد (بن غوريون) ".

وأضاف "استهدفت الطائرتان الاخريان هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة" دون تحديدهما.

وأشار سريع إلى أن تلك العمليات تأتي انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي "يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا" في غزة.

وجدد تحذيره للشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وعليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامة تلك السفن وطواقمها.