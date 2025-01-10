إعلام إسرائيلي: 20 طائرة شاركت في الهجوم على اليمن وألقت 50 قنبلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، بأن 20 طائرة شاركت في الهجوم على اليمن وألقت 50 قنبلة.

ونفذ الطيران الأمريكي والبريطاني الغادرين غارات عدة استهدفت مراكز حوثية في اليمن.

حيث استهدفت أكثر من 30 غارة أمريكية - بريطانية وإسرائيلية مشتركة، مواقع في مناطق متفرقة، وتركزت الغارات على ميناء الحديدة باليمن في محيط ميدان السبعين، ومعسكر 48، وجبل عطان، ومعسكر الحفاء ومحطة الكهرباء في العاصمة صنعاء، وأيضا مخازن أسلحة، وأنفاق منصات إطلاق صواريخ ومسيرات في منطقة حرف سفيان بين محافظتي عمران وصعدة أقصى شمال اليمن.

كما استهدفت عدة غارات ميناءي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر.

وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان إن طائراته المقاتلة ضربت أهدافا في وسط وغرب اليمن تضمنت محطة كهرباء وميناءين يسيطر عليهما الحوثيون.

وشملت الأهداف محطة كهرباء حزيز و مينائي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على هجمات شنها الحوثيون في إسرائيل بشكل متكرر، باستخدام المسيرات وصواريخ أرض – أرض.