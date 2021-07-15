اليمن/ اعلام العدوان ومرتزقته تخبط وارتباك ناتج عن هزائم متوالية

هاشم علوي ||

المتابع لتعاطي اعلام دول تحالف العدوان السعوصهيوامريكي يدرك حجم الانهزامية التي تعيشها آلته الاعلامية الكبيرة والهائلة والمتعددة الناتجة عن الهزيمة النكراء التي الحقها الجيش اليمني واللجان الشعبية بجيوش تحالف العدوان وادواته ومرتزقته الذين جمعهم من كل حدب وصوب ومن اصقاع المعمورة.

اضمحلت اهداف تحالف العدوان على الشعب اليمني وظهرت اهداف واجندات خارج سياق الاهداف المعلنة لماتسمى عاصفة العار وبرزت مشاريع اسقطت الاهداف المعلنة من العدوان وخفتت معها نبرة الاعلام التظليلي الذي استخدم سياسة تزييف الواقع وتخدير الابواق التي تتناول مايقول حتى تكشفت النوايا وسقطت الاقنعة نتيجة صمود الشعب اليمني وانتصارات القوات المسلحة واللجان الشعبية،

كلما لحقت الهزيمة بالعدوان وادواته كلما انحطت وسائل اعلامه واعلام ادواته تستمرئ معاناة الشعب اليمني وتكيل الاكاذيب وتسوق الكذب وتستجدي السفور القبيح تجمع المحللين المرتزقة يتخبط خطابهم الاعلامي يتبادلون الاتهامات والتخوين ويلوكون مرارة الهزيمة ينعون انفسهم وتحالفهم ودنابيعهم وشرعيتم تظهر الغصة في حلوقهم وتجف شفاههم وتحمر اوداجهم بلا حياء ولا خجل يتلاعبون بالالفاظ والمفردات ويستجدون المدد والتعزيزات والغطاء الجوي والدعم والمساندة من تحالف العدوان السعوصهيوامريكي وفصائل المرتزقة والمنافقين والقاعدة وداعش وكأنه لم يكن هناك تحالف ولاطيران ولادعم ولامساندة منذ ست سنوات يتبادلون الشتائم فيما بينهم والاتهامات والخيانات كلا يغني على مولاه ومواله ومموله ويلقي باللائمة على الاخرين من اطراف وجماعات المرتزقة والتكفير ودول تحالف القذارة يتباكون على انهيار العملة الوطنية ويقارنون سعر الصرف بين صنعاء وعدن ولاينتقدون طباعة العملة بلا غطاء ولايتحدثون عن سيطرة تحالف العدوان السعوصهيوامريكي على الموانئ والمطارات والمنافذ والموارد النفطية والغازية ويسوقون حلولا مجتزئة تستهدف الصرافين شركات الصرافة.

اعلام متخبط يتنقل من ملف الى ملف بل يهرب من ملف الى ملف لايخرج فيه من الدائرة المفرغة، اعلاميين يقرأون نشرات الاخبار على مضض ويستضيفون محللين يظهر الوجوم على وجوههم واعينهم زائغة امام الكاميىرات يلوكون كلاما لايدركوه ويهرفون بمالايعرفون يبثون السموم التي تسمموا فيها يختلقون الاكاذيب التي ارغمهم ممولهم السعودي والاماراتي على قولها وتسويقها للمغفلين المنساقين تحت تأثير العمالة والارتزاق.

التخبط الذي يشهده اعلام العدوان صار مفضوحا للعالم بقدر انفضاح وهزيمة العدوان والتباكي لن يعدمجديا وعلى الباغي تدور الدوائر.

اليمن ينتصر.. العدوان يحتضر

الله اكبر .. الموت لامريكا... الموت لاسرائيل.. اللعنة على اليهود ... النصر للاسلام.