اليمن

تعز اهزوجة التحرير المختطفة من قبل قوى العدوان

73 2021-06-21

 

هاشم علوي ||

 

تعز منذ العام الفين واحد عشر تتقدم الثورة وحزب الاخوان المحترف بالتسلق على الثورات اجهضها واقحم تعز في اتون الحرب وخلع عنها ثوب الحالمة والثقافة وعراها عن قيم المواطنة حتى صارت مرتع للعصابات باسم التحرير ومناطق نفوذ للجماعات الارهابية باسم الشرعية وادارة دول العدوان.

سقطت تعز في وحل الصراعات والقتل والسحل والاغتيال والاغتصاب والمعاناة والالم  والجوع.

كانت تعز تئن وتبكي الحصار والجوع والحرمان والمدرعات الاماراتية تشق طريقها الى تعز وتتجول في شوارعها فصار الغذاء والدواء محاصر والاليات تدخل تعز فمن الذي يحاصر تعز؟؟

الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها ابناء مدينة تعز وماجاورها من المناطق التي تسيطر عليها ادوات العدوان السعوصهيوامريكي تدمي القلب فالمعاناة بلغت بالمواطن في تعز الى الخروج عن الصمت وكسر حاجز الصمت الذي فرضته ادوات الارتزاق والعمالة والخيانة وصدح الصوت التعزي وخرجت التظاهرات المنددة بالوضع الاقتصادي وبالفاسدين من ادوات السلطة العميلة فما كان من حزب الاصلاح الا كماهو معهود منه ركوب الموجة مجددا واستثمار معاناة ابناء تعز واغلاق المؤسسات تنديدا بماتسمى الشرعية المهترئة والمتبخره فحزب الاصلاح يبحث عن فرص التسلق فحسب والا ماذا سيحصد ابناء تعز من اقالة المحافظ المعين من العدوان واستبداله بآخر اصلاحي؟

سيسيطر الاصلاح على المدينة ويخدر المواطن بالوعود ولاجديد في الاوضاع المعيشية بالنسبة للمواطن وسيجد نفسه فريسة الغلاء وكورونا والجماعات الارهابية المسلحة التي تقتل وتسحل وتقتحم البيوت وتنهب المحلات ولن تستطع سلطة الاخوان فعل شيئ للمواطن سوى القاء اللوم على الاخرين وتبادل التهم ومبررات الاخفاقات والهزائم وخلاصتها سيقولون الحوثي السبب!!!!!

يا ابناء تعز لاتصدقوا حزب الاصلاح والجماعات الارهابية المتفلتة التي باعتكم للسعودي والاماراتي  والامريكي والصهوني واستثمرت دماؤكم في الدوحة وانقرة استفيقوا من سباتكم وسيروا في مسيرة راجلة الى الحوبان واكسروا حصار تعز وبصدور عارية اخترقوا الحواجز وستعرفون من يحاصر تعز ويمنع خروجكم ودخولكم المدينة، ففي الحوبان اهلكم واخوانكم وهم اقرب لكم من الخونة والعملاء والمرتزقة والحوبان جزء من مدينة تعز واقرب واقصر طريقا افتحوا طريقكم المقطوع وتجاوزوا النقاط ومن يعترضكم هو من يحاصر تعز ويمنع الغذاء والدواء والسفر والتنقل بحرية افضحوا اكاذيب اصحاب شكرا سلمان وشكراً عيال زايد افتحوا ابواب تعز بايديكم يكفي استثماركم من قبل ادوات العدوان فمن اراد شراء كيس قمح رخيص فعليه بالحوبان ومن اراد السفر الى المحافظة التي يعمل فيها فعليه بالحوبان وستجدون من يستقبلكم ويرحب بكم من اخوانكم ابناء تعز الذين يعيشون الامن والاستقرار الاقتصادي المقاوم للعدوان فالبلد برمته في حصار من قبل تحالف العدوان السعوصهيوامريكي الذي يدعم ادوات المرتزقة في تعز والساحل وعدن ومارب وغيرها من المحافظات المحتلة، فهل تستطيعون ان تفعلوها بدلاً من استخدامكم وقود لاهداف العدوان واستثماركم في القتل ضد شعبكم وفيمابينكم خدمة للاجنبي  لاتصدقوا الاخوان وادوات العدوان.

اخوانكم بالحوبان بانتظاركم وان لم تفعلوا فسيظل وضعكم كماهو تحت الذل والمهانة والجوع والمعاناة والقتل والسحل على يد قوى وعصابات العدوان  .

تواصلوا مع اخوانكم ابناء محافظة تعز بالحوبان والمحافظات الحرة هم بانتظاركم واكسروا الحصار وستعرفون من عدوكم ولاتصدقوا ابواق العدوان وادواته واستعيدوا اهزوجة التحرير المختطفة واعيدوا لتعز مكانتها وعزها في ظل اليمن الحر المستقل صاحب السيادة على ارضه وسمائه وبحره وجزره وتذكروا لن ترى الدنيا على ارضي وصيا.

اليمن ينتصر والعدوان ينكسر.

الله اكبر... الموت لامريكا... الموت لاسرائيل... اللعنة على اليهود.. النصر للاسلام.

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