اليمن

اليمن/ تحدثوا عن السلام كيفما شئتم فلن تجدوه مادمتم معتدين

53 2021-03-06

 

هاشم علوي  ||

 

ست سنوات من العدوان السعوصهيوامريكي الغاشم والحصار الجائر استهدف الحرث والنسل وصنعاء تدعوا الى ايقاف العدوان الغير مبرر عاى الشعب اليمني  ورفع الحصار ودخول المشتقات النفطية والعالم يصم أذنيه ويتغافل ويتجاهل كل الدعوات الى السلام والمبادرات التي تبدأ بإيقاف العدوان ورفع الحصار وتنتهي بعملية سياسية تصالحية فيما بين اليمنيين وسلام يعم المنطقة فيما بين اليمن ودول العدوان  وخروجها من ارض اليمن وترك الشعب اليمني وشأنه واعمار مادمره العدوان وجبر الضرر.

صنعاء قدمت النصح واوضحت طريق السلام الذي يكفل لليمن امنه واستقراره وسيادته واستقلاله دون وصاية من احد وسلامة اراضيه.

إلا ان دول العدوان ترى السلام من منظورها وتسلك طريق العدوان للوصول اليه في مسار ظلت طريق السلام فيه وصارت تبحث عن السلام لدى آخرين لاشأن لهم بالشعب اليمني وتفصل السلام حسب رؤيتها المتغطرسة التي تبقي العدوان والحصار والعقوبات والتدخلات ودعم اطراف المرتزقة والخونة والجماعات التكفيرية الارهابية وهذا مالم يستقم ولن يستقيم مع رؤية صنعاء التي هي رؤية الشعب اليمني الذي حمل على عاتقه الدفاع عن النفس وتصدى ببساله للعدوان واسقطه في مستنقع الهزائم التي لن يخرج منها بماء الوجه الذي يبحث عنه في دهاليز البيت الابيض واروقة الامم المتحدة وتظليلات المبعوث الاممي.

قالها السيد القائد من قبل الاستسلام غير وارد ونصح ودعى وفصل واوضح وابان طريق السلام الميسر والسهل والمبسط لكن دون جدوى فقد اعماهم الكبر والاستكبار والغطرسة والتجبر والغرور بالمال والسلاح فزادهم الله ظلالا فوق ظلالهم واسلكهم طريق الهلاك على ايدي المستضعفين الحفاة من اليمنيين الابطال.

تحدثوا عن السلام المزعوم برؤيتكم مع من شئتم ومن اي موقع اعتليتم ومن اي منبر صعدتم وبأي لغة تحدثتم مع الانس والجن فلن تجدوه لكم ولغيركم مادام العدوان والحصار والقصف مستمر فقد فقدتم البوصلة ولن ينجيكم من عذاب اليمنيين غير احد فلا اسرائيل ولابريطانيا ولا امريكا مجتمعين بحلفكم القذر او فرادا حمايتكم فوعد الله قائم بالنصر قائم لمن تولوه ونصروه وجاهدوا فيه حق جهاده.

ابحثوا عن ذاتكم في الكون لن تجدوها انثروا المال على الدول واطلبوا الماء عجل فلن تجدوه

اليمن مقبرة الغزاة ومعلم الشعوب كيف تنتصر..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اليمن/ تحدثوا عن السلام كيفما شئتم فلن تجدوه مادمتم معتدين
السيد الحوثي ليس فرد بل وطن وشعب وفرد مؤمن ومقاومة
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
الحوثيون يعلنون شن "هجوم جوي كبير" على قاعدة سعودية
أرامكو والاستهداف الصاروخي..رسائل مضامينها كبيرة وأبعادها خطيرة!!
إرتدادات هزيمة التحالف الدولي في اليمن على المنطقة
الحوثيون يستهدفون شركة ارامكو السعودية
الملف اليمني وتعقيدات الحلول..المصالح والمكاسب!!
اليمن / نازحي مأرب وقصف العدوان بلا إدانات و المنظمات تجمع المال والخيبات!
الحوثيون يعلنون استهداف مطار في السعودية
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك