اليمن

اليمن / من دون مقدمات..!


 

إكرام المحاقري ||

 

أما بعد.. هناك مثل يمني يقول "في كل بيت حمام" أصانكم الله جميعا، لكن من يجهل حقيقة هذا الحمام فساشرح له ذلك بشكل مبسط، أي أنه في كل بيت شخص يتصف بجميع الأوصاف القذرة، بل ويكون نبذة لها، ولنقل في كل دولة حمام، وما حمام اليمن إلا "حزب الإصلاح" أو الإخوان الشاذين عن الدين والسراط المستقيم.

فمثل هؤلاء ليسوا إلا وباء ووبالاء على أوطانهم، فـ من أجل مصلحتهم يتاجرون باعراضهم !! وواقعهم ليس ببعيد عن واقع "أبو جهل" وامثاله في الجاهلية الأولى، ممن تاجروا بالاعراض وجعلوا من المرأة سعلة بائرة وحصروها مابين الوئد والرخص.

فما حدث حديثا في محافظة "مأرب" من تحركات منحطة "لحزب الإصلاح" من إختطاف للنساء وتعذيبهن وقتل واحدة منهن، وعقب ذلك اختطاف إمراة أخرى تحت مزاعم وأهنة وركيكة والغاية الوحيدة هو ملئ سوق النخاسة بالبضاعة الجديدة والتي باتت دول تحالف العدوان تركز عليها بشكل كبير حتى تحقق إنجازا واحدا في استهداف كرامة اليمنيين وكسر شهامة وأنفة القبيلة اليمنية.

فـ حزب الإصلاح والذي نهب ثورة الـ 2011م مازال يواصل مشوارا العهر والدياثة، فـ انذاك قد قدم "توكل كرمان" كـ واجهة للجنس اللطيف من أجل جذب الأمريكيين لصفهم، وكانت جائزتهم على ذلك هي "نوبل للسلام"!! وهذه الخطوات النتنة ولدت من ذات الرحم الحرام لسياسة "الأخوان" والذين أصبحوا مجرد روبوت آلي يحقق غاية الإمارات في اليمن بشكل عام.. وليسوا إلا واجهة لا غير، كما هو حال السعودية في الآونة الأخيرة أصبح واجهة لأمريكا!! ولكل خطوة تبعات.

فالقضية اليوم ليست قضية (أنصار الله) وقضية الشعب اليمني في الشمال، بل إنها قضية الوطن بشكل عام من أقصاه إلى أقصاه، كما إنها قضية من في صف تحالف العدوان من المرتزقة ، وغصبا عنهم  يجب أن ينبت فيهم وازع الغيرة والحمية على أعراضهم، وهذا ما يجب أن يكون بالنسبة لقبائل "مأرب" أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة بشكل عام، فالعار عار الجميع والعرض عرض الجميع والعدو عدواً للجميع.. لكن لاحياة لمن تنادي.

·        ختاما:

حين صرخت تلك المرأة المسلمة أيام الرسول الأعظم ( وا إسلاماه) فقد لباها النبي محمد صلوات الله عليه واله ونصرها وحفظ لها كرامتها، فماذا جرى اليوم يا أمة الإسلام، وماذا حدث لكم يامن شغلتم المناهج الدينية والتربوية بقصة (وا معتصماه)،  وماذا؟! وماذا؟! وماذا؟! وماذا عن الحمية يا أهل الحمية؟! 

ـ نساء اليمن خطوط حمراء ، الا تدركون ذلك يا حزب الإصلاح؟! سيدركون ذلك عاجلا أم أجلا، حين ينقلب السحر على الساحر، اليس الصبح بقريب.

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